L' Nba a Roma passa dal palazzo dello sport dell' Eur La sfida Trieste-Cremona per prendersi il basket romano

L'NBA si prepara a tornare a Roma, scegliendo il Palazzo dello Sport dell’Eur come sede. La partita tra Trieste e Cremona rappresenta una tappa importante in questa prospettiva, con l’obiettivo di riaccendere l’interesse per il basket nella capitale. La possibile riapertura del palazzo come spazio dedicato alla pallacanestro coinvolge anche la scena nazionale, aprendo nuovi scenari per gli appassionati e le società locali.

Il Palazzo dello Sport dell’Eur presto potrebbe tornare a essere tempio della pallacanestro romana e nazionale. Nel frattempo, in questi giorni, è diventato il ring di un corpo a corpo che profuma di dollari americani. Dopo sette anni di silenzio assordante, la palla a spicchi è pronta a.🔗 Leggi su Romatoday.it

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