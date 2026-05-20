Roma sequestrato il Sinners Club | rischi elettrici e caos a Porta Portese

A Roma, le forze dell'ordine hanno sequestrato il Sinners Club situato a Porta Portese. Durante i controlli sono stati riscontrati rischi legati agli impianti elettrici e la presenza di situazioni che favorivano il caos tra i clienti. Le autorità hanno verificato le modalità di accesso e uscita dei frequentatori, evidenziando criticità nelle procedure di sicurezza adottate dal locale. Sono in corso indagini per chiarire cosa si celasse dietro ai dj set promossi sui social e per accertare eventuali irregolarità nelle attività del locale.

? Domande chiave Cosa si nascondeva dietro i dj set promossi sui social? Come facevano i clienti a uscire in sicurezza dai locali? Quali pericoli reali hanno scatenato l'intervento immediato della Polizia? Perché il tribunale ha convalidato il sequestro del locale??? In Breve Cavi scoperti e materiali non ignifughi rilevati in via Portuense durante il controllo. Unica uscita principale poco illuminata e parzialmente ostruita da nastri e transenne. Carenze igieniche riscontrate nel bagno uni . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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