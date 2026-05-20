Dj set abusivo a Porta Portese sequestrato il Sinners Club | cavi scoperti e gravi irregolarità

Durante un intervento a Porta Portese, le forze dell’ordine hanno sequestrato il Sinners Club, un locale che aveva allestito un dj set senza autorizzazioni. Sono stati trovati cavi elettrici pendenti e uscite di emergenza in parte ostruite. Le autorità hanno riscontrato diverse irregolarità legate all’impianto elettrico e alla gestione del locale, che aveva organizzato serate danzanti senza aver ottenuto i permessi necessari. L’attività è stata interrotta e il locale sottoposto a sequestro.

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Cavi elettrici pendenti, uscite di emergenza parzialmente ostruite e serate danzanti organizzate senza autorizzazioni. È quanto avrebbe scoperto la Polizia di Stato durante un controllo al Sinners Club, locale di via Portuense, a pochi passi da Porta Portese, sequestrato dopo le verifiche degli agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il locale promuoveva dj set ed eventi attraverso i social network richiamando numerosi giovani, pur non disponendo delle autorizzazioni necessarie per svolgere attività assimilabili a una discoteca. Gli agenti sono intervenuti mentre una serata era... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Dj set abusivo a Porta Portese, sequestrato il Sinners Club: cavi scoperti e gravi irregolarità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La polizia interrompe dj set non autorizzato, sequestrato il Sinners Club a Portuense Dj set abusivo e gravi irregolarità: ristorante chiuso 10 giorniAncona, 14 aprile 2026 — Una serata con musica, una pista improvvisata e decine di persone a ballare. Porta Portese, chiusa discoteca abusiva: cavi pendenti e uscite di sicurezza fuori norma. I controlli a Roma dopo Crans-MontanaOrganizzava e promuoveva serate attraverso i social network, con tanto di dj set, richiamando decine di giovani in un locale trasformato, di fatto, in una discoteca abusiva, priva, però, delle necessa ... roma.corriere.it Porta Portese, discoteca clandestina scovata dalla polizia: le serate con i dj promosse sui socialLa polizia ha sequestrato un locale nei pressi di Porta Portese trasformato in discoteca abusiva, privo di autorizzazioni e con gravi carenze strutturali ... romatoday.it