Giornata contro l’omotransfobia open day del Salento Pride verso la parata di luglio
Domenica 17 maggio si è svolta a Lecce un’evento dedicato alla giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, con un open day organizzato dal Salento Pride. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone e ha visto la presentazione di un documento politico in vista della parata prevista per il mese di luglio. La giornata ha visto momenti di confronto e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere i diritti delle persone LGBTI+ e di contrastare le discriminazioni.
LECCE – Nella giornata di ieri, domenica 17 maggio, in concomitanza con la ricorrenza della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, Lecce è stata chiamata a raccolta per l’open day del Salento Pride, occasione per stendere il documento politico in vista della parata previsa per il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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