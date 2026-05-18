Giornata contro l’omotransfobia open day del Salento Pride verso la parata di luglio

Domenica 17 maggio si è svolta a Lecce un’evento dedicato alla giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, con un open day organizzato dal Salento Pride. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone e ha visto la presentazione di un documento politico in vista della parata prevista per il mese di luglio. La giornata ha visto momenti di confronto e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere i diritti delle persone LGBTI+ e di contrastare le discriminazioni.

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