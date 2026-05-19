Roma incendio su via Salaria | fumo nero e forti esplosioni sotto il ponte di Prati Fiscali

Nella serata di oggi, martedì 19 maggio, è divampato un incendio nella zona di via Salaria, nei pressi del Salario Center. Il rogo si è sviluppato sotto il ponte di Prati Fiscali, producendo una vasta colonna di fumo nero visibile da diverse distanze. Diversi residenti e passanti hanno riferito di aver udito forti esplosioni durante le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un grosso incendio è scoppiato nella serata di oggi, martedì 19 maggio, non lontano dal Salario Center. Poco prima delle 21, le fiamme si sono levate dal tratto che si trova sotto il ponte di via Salaria, nella zona di Prati Fiscali. Il tratto è quello che dalla tangenziale conduce a via Salaria. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Roma: esplosione devastante disintegra una palazzina

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