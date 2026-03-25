Il Tribunale di Napoli ha emesso un provvedimento di sequestro da 20 milioni di euro nei confronti di alcuni imprenditori. La Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo il sequestro, che coinvolge membri di una famiglia con legami con un noto gruppo camorristico. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto alle attività illecite legate al crimine organizzato.

Le verifiche patrimoniali effettuate nei confronti del proposto e della cerchia familiare hanno fatto emergere elementi tali da ritenere, in questa fase della procedura, anomala l’ascesa economico-imprenditoriale di una catena di società attive nel settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio di articoli per la casa, succedutesi nel tempo, caratterizzate da un minimo comun denominatore, ovvero l’utilizzo di un vero marchio di “famiglia”, noto nel comune di Caivano. Sempre seguendo le illecite dinamiche finanziare è stata analizzata anche la posizione di un’impresa operante nel campo della ristorazione, che, allo stato, sarebbe ritenuta riconducibile al proposto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Scacco al clan Angelino-Gallo, maxi sequestro da 20 milioni di euro

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Maxi sequestro da milioni, imprenditore sotto scacco: beni e società nel mirino della FinanzaTempo di lettura: 2 minutiBeni per milioni di euro sequestrati ed ex imprese finite sotto la lente degli investigatori.