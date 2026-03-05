Mattarella riceve al Quirinale l’Ordinariato militare

Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale l’Ordinariato militare in occasione del centenario dalla sua fondazione. Durante l'incontro, monsignor Saba ha ricordato che l’organizzazione è al servizio dell’Italia da un secolo e da ottanta anni collabora con la Repubblica. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’ordinariato, che hanno celebrato questo traguardo importante.

"Sono 100 anni al servizio dell'Italia, da 80 anni con la Repubblica, sempre e costantemente", così l'ordinario militare monsignor Saba, al Quirinale in occasione del centenario dell'organizzazione.