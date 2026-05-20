Un fotografo ha catturato uno scatto sulla via Cassia in cui si vedono la Luna e Venere apparentemente vicini nel cielo. La foto mette in evidenza come la luce cinerea del tramonto si rifletta sui dettagli architettonici lungo la strada, creando un contrasto tra il cielo e le strutture circostanti. La posizione degli astri e la loro interazione con gli elementi architettonici sono state evidenziate dall'osservazione ravvicinata delle linee e delle superfici delle costruzioni lungo la via.

? Domande chiave Come ha fatto il fotografo a catturare la luce cinerea?. Quale dettaglio architettonico dialoga con la congiunzione tra Luna e Venere?. Perché Roma è diventata un palcoscenico ideale per gli astrofili?. Cosa rende speciale questo incontro tra il cosmo e la Via Cassia?.? In Breve Il Gruppo Astrofili Palidoro ha lodato la tecnica di Antonio Canaveras.. La Chiesa della Gran Madre di Dio si trova lungo via Cassia.. L'effetto luce cinerea ha reso visibile la parte in ombra della Luna.. L'iscrizione sulla facciata neoclassica riporta la dicitura Praecelsae Dei.. Il fotografo Antonio Canaveras ha immortalato una congiunzione tra la Luna e il pianeta Venere incorniciata dalla facciata della Chiesa della Gran Madre di Dio a Roma, lungo la via Cassia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Luna e Venere si incontrano: lo scatto magico sulla via Cassia

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