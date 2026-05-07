8 quartieri coinvolti 80 eventi nelle borgate e biglietti a 1 euro | torna il Roma Borgata Festival e dura tutta l’estate

Il Roma Borgata Festival torna anche quest’estate, coinvolgendo otto quartieri della città con oltre ottanta eventi nelle diverse borgate. I biglietti per partecipare sono acquistabili a un euro, offrendo un accesso più semplice alla programmazione culturale. La manifestazione si svolgerà durante tutta la stagione calda, portando in strada spettacoli, musica e iniziative che animano le zone periferiche della capitale.

Otto quartieri, oltre ottanta appuntamenti e biglietti dal prezzo simbolico: anche nel 2026 il Roma Borgata Festival torna a trasformare l’estate della Capitale in un lungo percorso culturale fuori dai circuiti più prevedibili. Una rassegna diffusa che porterà una serie di spettacoli, incontri e performance nelle borgate romane, costruendo una mappa alternativa della città. Dal 9 maggio al 13 settembre, il festival promette di animare periferie e quartieri popolari con eventi accessibili, pensati per far vivere piazze, parchi e spazi quotidiani come luoghi di cultura condivisa. LEGGI ANCHE: Tra sogno e spiritualità: il mondo di Portia Zvavahera Roma Borgata Festival 2026: un festival diffuso lungo il filo del raccordo.🔗 Leggi su Funweek.it

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