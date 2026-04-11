hazard comics 2026 | il festival pop della riviera del brenta torna a villa querini con tre giorni di eventi gratuiti

Dal 15 al 17 maggio si terrà la quinta edizione di Hazard Comics, il festival gratuito dedicato a fumetti, cultura pop e intrattenimento geek che si svolgerà nel parco di Villa Querini Calzavara Pinton a Pianiga, nella Riviera del Brenta. L’evento prevede tre giorni di iniziative aperte al pubblico, con esposizioni, incontri e attività dedicate agli appassionati del settore. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza costi di ingresso.

Eccolo riscritto, più fluido e con più ritmo: Tutto pronto per la quinta edizione di Hazard Comics, il festival gratuito dedicato a fumetti, cultura pop e intrattenimento geek che dal 15 al 17 maggio animerà il parco di Villa Querini Calzavara Pinton a Pianiga, nella Riviera del Brenta. Tre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Hazard Comics porta tre giorni di fumetti e cultura pop in Riviera del BrentaDal 15 al 17 maggio la Riviera del Brenta tornerà a colorarsi di fumetti, cosplay e cultura pop con la quinta edizione di Hazard Comics, il festival... Pop Corn Festival del Corto 2026: a Porto Santo Stefano tre giorni dedicati al cinema breve tra nuovi talenti e grandi premiTorna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi dedicati al cinema breve italiano e internazionale.