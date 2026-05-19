Rimesse degli immigrati nel 2025 inviati all’estero 8,6 miliardi dall’Italia

Secondo i dati della Fondazione Leone Moressa, nel 2025 le rimesse degli immigrati italiani verso i paesi esteri hanno raggiunto complessivamente 8,6 miliardi di euro. Quasi il 20% di questa somma è stato inviato in Bangladesh. Tra le destinazioni più gettonate ci sono anche India e Sri Lanka, mentre le rimesse verso Romania e altri Paesi dell’Est Europa sono in diminuzione. Questi flussi rappresentano una parte significativa delle entrate estere per alcuni di questi paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Fondazione Leone Moressa: quasi il 20% del denaro diretto in Bangladesh. Crescono India e Sri Lanka, calano Romania e Paesi dell’Est Europa. Nel 2025 le famiglie immigrate residenti in Italia hanno inviato nei Paesi d’origine 8,6 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati della Banca d’Italia elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, secondo cui il volume delle rimesse registra una sostanziale stabilizzazione dopo le forti oscillazioni degli anni precedenti. Secondo lo studio, considerando anche i flussi “invisibili” — cioè i trasferimenti non registrati ufficialmente, effettuati tramite contanti, persone fidate o circuiti informali — il volume complessivo potrebbe collocarsi tra 9,9 e 12,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video New U S Immigration Law 2026 JUST Passed – Who Is Affected Right Now Sullo stesso argomento Rimesse degli immigrati: nel 2025 salgono a 8,6 miliardiE’ quanto si ricava dalle tabelle della Banca d’Italia secondo cui il Bangladesh si è confermato il primo Paese, con una quota sul totale salita al... Nel 2025 rimesse immigrati salgono a 8,6 miliardi, Bangladesh in testaSalgono da 8,3 a 8,6 miliardi (+3,9%) nel 2025 le rimesse degli immigrati stranieri in Italia inviate all'estero. Rimesse degli immigrati, da Asti 19 milioni di euro verso il mondo x.com Nel 2025 le famiglie straniere residenti in provincia di Cuneo hanno inviato in patria 67 milioni di euroLo studio della Fondazione Leone Moressa sulle rimesse degli immigrati: la Granda seconda in Piemonte per risparmi trasferiti nei Paesi di origine ... cuneodice.it Le rimesse degli immigrati: da Reggio 89 milioni verso il resto del mondo. VIDEOREGGIO EMILIA – Oltre 89 milioni di Euro. E’ la cifra complessiva che gli immigrati residenti in provincia di Reggio ha inviato nei rispettivi Paesi di origine nel corso dell’intero 2025. I dati sono ... reggionline.com