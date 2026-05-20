Roma Gollini e il santino di Hermoso a Trigoria

Da sololaroma.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, un episodio ha attirato l’attenzione nel centro sportivo di Trigoria, sede della squadra di calcio. Si tratta di un episodio che riguarda il difensore, che ha ricevuto un oggetto particolare da un compagno di squadra. La situazione ha suscitato alcune discussioni tra i membri del gruppo, senza che siano state rivelate le motivazioni o il significato dietro a questo gesto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte fino a questo momento.

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Il momento d’oro di Mario Hermoso sembra aver definitivamente contagiato anche lo spogliatoio della Roma, come confermato dal curioso e ironico retroscena emerso nelle ultime ore direttamente dal centro sportivo di Trigoria. A svelare il volto più leggero e unito del gruppo giallorosso è stato il portiere Pierluigi Gollini il quale, attraverso una storia sul proprio profilo ufficiale di Instagram, ha mostrato ai tifosi un dettaglio decisamente insolito della sua postazione privata all’interno dello spogliatoio. L’estremo difensore ha infatti appeso un vero e proprio biglietto cartaceo, ironicamente definito un santino, che ritrae il compagno di squadra spagnolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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