Al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria si sono ripresi gli allenamenti della squadra, dopo tre giorni di pausa. La sessione pomeridiana si svolge in vista del match di Pasqua contro l’Inter. Tra i giocatori presenti, Hermoso si trova regolarmente in campo, mentre Soulé si sta preparando per la trasferta a San Siro.

Si riaccendono i motori al centro sportivo “Fulvio Bernardini”. Dopo tre giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini per scaricare la tensione accumulata, la Roma riprende oggi pomeriggio gli allenamenti in vista del posticipo pasquale contro l’ Inter. Una scelta, quella del tecnico orobico, dettata dalla necessità di rigenerare un gruppo apparso svuotato nelle ultime uscite, in attesa del rientro dei 15 nazionali previsto per domani. La missione a San Siro è chiara: strappare punti Champions alla capolista di Chivu, nonostante un’infermeria che continua a dettare l’agenda tattica. Le buone notizie arrivano dalla difesa: Mario Hermoso ha smaltito l’allarme fisico e, nonostante una vistosa fasciatura al polpaccio, guiderà il reparto arretrato contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ripresa a Trigoria: Hermoso c’è, Soulé vede San Siro

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