Roma e Manhattan primo protocollo di cooperazione culturale tra i due centri storici
Roma e Manhattan hanno stipulato il primo accordo di collaborazione tra i loro centri storici. Il protocollo è stato firmato dal municipio di Roma e dal distretto di Manhattan, segnando un passo ufficiale per iniziative di cooperazione culturale. L’intesa prevede attività congiunte e scambi tra le due aree, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei patrimoni storici. La firma si inserisce in un quadro di collaborazione tra le due città, senza dettagli su eventuali programmi specifici.
Il municipio I di Roma e il distretto di Manhattan hanno firmato il primo protocollo d'intesa per la cooperazione culturale tra grandi centri storici urbani. L'accordo è stato sottoscritto nella sede della Camera di commercio di Roma, nell'ambito del Forum Cultura Roma Centro – Archivi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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