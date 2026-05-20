Roma e Manhattan primo protocollo di cooperazione culturale tra i due centri storici

Roma e Manhattan hanno stipulato il primo accordo di collaborazione tra i loro centri storici. Il protocollo è stato firmato dal municipio di Roma e dal distretto di Manhattan, segnando un passo ufficiale per iniziative di cooperazione culturale. L’intesa prevede attività congiunte e scambi tra le due aree, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei patrimoni storici. La firma si inserisce in un quadro di collaborazione tra le due città, senza dettagli su eventuali programmi specifici.

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