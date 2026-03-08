Beni comuni | firmato il Protocollo d’Intesa tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma

La Città Metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma hanno firmato un Protocollo d’Intesa nei giorni scorsi. L’accordo riguarda la gestione e la tutela dei beni comuni nel territorio. La firma è avvenuta in un evento pubblico, con la presenza di rappresentanti delle due istituzioni. Il documento definisce le linee di collaborazione tra le parti per promuovere iniziative di cura e valorizzazione dello spazio pubblico.

Il Patto rappresenta un passo significativo nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e cittadini attivi, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le esperienze di volontariato civico diffuse nei territori dell’area metropolitana e nella città di Roma. L’intesa punta inoltre a promuovere percorsi di formazione dedicati ai volontari e a favorire nuove opportunità di collaborazione tra enti pubblici, imprese e organizzazioni della società civile. «Per noi è un’occasione di prestigio che suggella concretamente l’incarnazione del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione» ha dichiarato Cristiano Tancredi, Presidente di Retake Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

