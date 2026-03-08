La Città Metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma hanno firmato un Protocollo d’Intesa nei giorni scorsi. L’accordo riguarda la gestione e la tutela dei beni comuni nel territorio. La firma è avvenuta in un evento pubblico, con la presenza di rappresentanti delle due istituzioni. Il documento definisce le linee di collaborazione tra le parti per promuovere iniziative di cura e valorizzazione dello spazio pubblico.

Il Patto rappresenta un passo significativo nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e cittadini attivi, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le esperienze di volontariato civico diffuse nei territori dell’area metropolitana e nella città di Roma. L’intesa punta inoltre a promuovere percorsi di formazione dedicati ai volontari e a favorire nuove opportunità di collaborazione tra enti pubblici, imprese e organizzazioni della società civile. «Per noi è un’occasione di prestigio che suggella concretamente l’incarnazione del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione» ha dichiarato Cristiano Tancredi, Presidente di Retake Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Beni comuni: firmato il Protocollo d’Intesa tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma

Firmato il Protocollo d’Intesa tra Prefettura e ABI/OSSIFFirmata l’intesa tra il Prefetto Francesco Esposito e il coordinatore OSSIF Marco Iaconis: due anni di misure su prevenzione, scambio informativo e...

Città Metropolitana Roma Capitale, approvato il bilancio 2026-2028: fondi per sicurezza stradale e l'edilizia scolasticaLa Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il bilancio previsionale per il triennio 2026-2027-2028.

Altri aggiornamenti su Città Metropolitana di.

Discussioni sull' argomento Città metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma siglano un Protocollo d’Intesa per la cura dei territori; Fulvia Caffo eletta presidente dell'Istituto Italiano dei Castelli per la Sicilia.

Retake e Città Metropolitana insieme per la cura del patrimonio e la cittadinanza attivaL’accordo, nato per rafforzare la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, punta a consolidare un modello di responsabilità condivisa. Non si tratta solo di decoro urbano, ma di un impegno verso la ... romatoday.it

Sì al bilancio di previsione di Città Metropolitana. Strade e scuole: in arrivo 39 milioniVimodrone (Milano) – Pareggio a 1 miliardo 84 milioni: sì al bilancio di previsione di Città Metropolitana e 39 milioni di avanzo investiti sui territori per manutenzione di strade e scuole. Il docu ... ilgiorno.it

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria: «Anche se la strada verso la piena emancipazione sembra sempre più sgombra di ostacoli, il cammino verso un pieno riconoscimento egualitario, nasconde ancora molte insidie» - facebook.com facebook