Municipio I Roma Centro e Manhattan firmano il primo protocollo di cooperazione

Il Municipio I di Roma Centro e Manhattan hanno firmato il loro primo Protocollo d’Intesa dedicato alla cooperazione culturale tra i due grandi quartieri storici. La firma è avvenuta il 15 maggio e rappresenta un accordo ufficiale tra le due aree urbane per promuovere iniziative culturali condivise. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di questa collaborazione per rafforzare i legami tra i centri storici e favorire lo scambio di pratiche e progetti culturali.

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