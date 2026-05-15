Municipio I Roma Centro e Manhattan firmano il primo protocollo di cooperazione
Il Municipio I di Roma Centro e Manhattan hanno firmato il loro primo Protocollo d’Intesa dedicato alla cooperazione culturale tra i due grandi quartieri storici. La firma è avvenuta il 15 maggio e rappresenta un accordo ufficiale tra le due aree urbane per promuovere iniziative culturali condivise. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di questa collaborazione per rafforzare i legami tra i centri storici e favorire lo scambio di pratiche e progetti culturali.
Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Il Municipio I Roma Centro e Manhattan firmano il primo Protocollo d'Intesa per la Cooperazione Culturale tra grandi centri storici urbani. La sottoscrizione dell'accordo avverrà il 20 maggio 2026 nell'ambito del Forum Cultura Romacentro, promosso dall'assessorato alla Cultura del Municipio I Roma Centro nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma. L'accordo rappresenta un'iniziativa senza precedenti nel panorama delle relazioni culturali tra centri città ed è stato ideato e promosso dall'assessorato alla Cultura del Municipio I Roma Centro con l'obiettivo di dare vita a una... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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