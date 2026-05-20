Roma si conferma il principale hub congressuale italiano e uno dei riferimenti della meeting industry globale
Roma si conferma come il principale centro congressuale in Italia, continuando a essere uno dei punti di riferimento nel settore delle riunioni e degli eventi a livello mondiale. La città ospita numerosi eventi internazionali, con strutture dedicate e un’offerta di servizi dedicati all’organizzazione di meeting e congressi. Questa posizione si mantiene stabile nel tempo, grazie alla presenza di infrastrutture adeguate e alla capacità di attrarre eventi di livello internazionale. La città si distingue anche per la sua capacità di gestire grandi numeri di partecipanti.
Presentato il report “Country and City Rankings 2025”, pubblicato dall’International Congress and Convention Association (ICCA), la più autorevole organizzazione mondiale dedicata ai congressi associativi internazionali . È quanto emerge dal report “Country and City Rankings 2025”, pubblicato dall’International Congress and Convention Association (ICCA), la più autorevole organizzazione mondiale dedicata ai congressi associativi internazionali. Il settore Congressuale e Grandi Eventi rimane uno dei principali driver di ricavi della società, registrando un fatturato superiore a 21,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 20,3 milioni di euro del 2024, grazie ai rilevanti risultati conseguiti sul mercato nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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