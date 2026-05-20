Roma si conferma il principale hub congressuale italiano e uno dei riferimenti della meeting industry globale

Roma si conferma come il principale centro congressuale in Italia, continuando a essere uno dei punti di riferimento nel settore delle riunioni e degli eventi a livello mondiale. La città ospita numerosi eventi internazionali, con strutture dedicate e un’offerta di servizi dedicati all’organizzazione di meeting e congressi. Questa posizione si mantiene stabile nel tempo, grazie alla presenza di infrastrutture adeguate e alla capacità di attrarre eventi di livello internazionale. La città si distingue anche per la sua capacità di gestire grandi numeri di partecipanti.

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