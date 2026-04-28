tortona design week 2026 chiude con 115.000 presenze e consolida il distretto come hub internazionale del fuorisalone

La Tortona Design Week 2026 si è conclusa con più di 115.000 visitatori provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione ha consolidato la reputazione del distretto come uno dei punti di riferimento internazionali per il Fuorisalone, attirando pubblico e professionisti del settore. La settimana ha visto numerosi eventi, esposizioni e incontri che hanno coinvolto numerosi spazi nel quartiere, rafforzando la sua posizione nel panorama del design.

Con oltre 115.000 presenze complessive registrate nel corso della settimana da visitatori provenienti da tutto il mondo, la Tortona Design Week 2026 si chiude confermando il distretto come uno degli epicentri del Fuorisalone. Un'edizione che ha riunito colossi dell’auto, dell’industria e del.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Milano Design Week 2026: HIRO Design anticipa il Fuorisalone con “Casa HIRO”, il nuovo hub esperienziale in cittàIn una Milano sempre più affollata durante la Design Week, HIRO Design sceglie una strada controcorrente: anticipare i tempi e creare uno spazio che... Fabbrica Design Week 2026: 110.000 presenze per un’edizione da record tra design e musica elettronicaSi chiude con numeri straordinari la terza edizione della Fabbrica Design Week, che dal 21 al 26 aprile ha trasformato la Fabbrica del Vapore in uno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: DESIGN WEEK 2026: Navigli - Darsena - Tortona; Il Fuorisalone 2026 in zona Tortona è un’ode alla tecnologia ragionata; Fuorisalone 2026 Tortona: le installazioni imperdibili della Milano Design Week; Cosa vedere nella zona di Tortona durante la Design Week 2026. Milano Design Week 2026, cosa vedere? Installazioni e mostre del Fuorisalone: guida agli eventi da non perdereLa Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile (aperto al pubblico all ... mentelocale.it Fuorisalone 2026: cosa vedremo in via Tortona e dintorniDa Atelier oï, fino alle incursioni dell’automotive con Hyundai e Zeekr: la selezione di Living di installazioni ed eventi da non perdere ... living.corriere.it Milano Design Week, "La Mummia" Fuorisalone Via Tortona. - facebook.com facebook