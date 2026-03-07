Dove sono i beni confiscati e quali sono le realtà che curano Roma Il welfare che nasce dalle ceneri dei clan

Il 7 marzo 2026 segna il trentesimo anniversario della Legge 10996, approvata nel 1996 grazie a un milione di firme raccolte da Libera. Questa normativa ha reso possibile il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. A Roma sono attualmente presenti diversi beni confiscati, gestiti da realtà che si occupano di recupero e di promozione sociale, trasformando i patrimoni sottratti ai clan in risorse per la collettività.

La città eterna, come abbiamo raccontato in diversi articoli della sezione Dossier, è terreno fertile per chi vuole ripulire il denaro sporco Il 7 marzo 2026 non è una data come le altre per Roma e per l'intero Paese. Ricorrono i 30 anni dall'approvazione della legge che ha permesso il riutilizzo pubblico e sociale dei patrimoni sottratti alle mafie. Nel Lazio, la sfida è imponente: sono 83 i soggetti gestori (associazioni, cooperative, fondazioni) che operano in 19 comuni, dando vita a una rete che non si limita a gestire spazi, ma genera welfare laddove le istituzioni faticano ad arrivare. Ecco quali sono. L’esposto anonimo e i controlli sulle carenze igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

