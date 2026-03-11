Maxi sequestro da 10,8 milioni al clan Santapaola-Ercolano | beni confiscati tra Catania e 38 immobili anche in provincia di Arezzo

La Procura Distrettuale di Catania ha sequestrato beni per un totale di 10,8 milioni di euro al clan Santapaola-Ercolano. L’operazione ha portato alla confisca di 38 immobili, alcuni situati anche in provincia di Arezzo, e di altri beni riconducibili al gruppo criminale. Si tratta di un intervento che mira a smantellare le risorse economiche legate alla famiglia mafiosa.

Un duro colpo al patrimonio della criminalità organizzata legata alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano è stato inferto dalla Procura Distrettuale di Catania. La Guardia di Finanza del Comando provinciale etneo ha eseguito un sequestro di beni per un valore complessivo superiore a 10,8 milioni di euro. L'operazione ha interessato i territori delle province di Catania e Arezzo, colpendo il cosiddetto "Gruppo di Picanello", ritenuto una delle articolazioni più attive del clan. Il provvedimento riguarda Carmelo Salemi, classe 1969, soprannominato "U Ciuraru", e l'imprenditore edile Giovanni Fabrizio Papa, già arrestati nel 2024 nell'ambito dell'operazione "Oleandro".