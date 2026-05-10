Roma caccia al nuovo ds | Manna resta il primo obiettivo ma cresce la concorrenza

A Roma si prosegue con la ricerca di un nuovo direttore sportivo, considerato un elemento chiave per la programmazione futura della squadra. Manna rimane il principale candidato, anche se cresce la concorrenza da parte di altri professionisti del settore. La società sta valutando diverse opzioni, analizzando le possibilità di mercato e considerando eventuali sorprese che possano influenzare la scelta finale. La decisione è attesa nei prossimi mesi.

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