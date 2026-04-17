Bryan Cristante, arrivato nel 2019, è diventato un elemento stabile della rosa della squadra. Nel corso degli anni, ha accumulato numerose presenze, avvicinandosi a entrare nella top 10 dei giocatori con più partite con il club. Nonostante i rapporti altalenanti con i tifosi, il numero 4 ha sempre mantenuto un ruolo da protagonista in campo. La sua continuità lo posiziona tra i calciatori più presenti nella storia della squadra.

Bryan Cristante ha sempre avuto un rapporto di amore-odio con i tifosi giallorossi. Ma al di là di tutto, il numero 4, da quando è arrivato nel 2019, è stato sempre un punto fermo della rosa titolare. Ha sempre risposto presente a qualunque tipo di richiesta da parte degli allenatori, dando sempre il massimo nonostante le critiche piovutegli addosso a ripetizione. Con la possibile titolarità nel match contro l’Atalanta, il centrocampista giallorossa ha una concreta possibilità di inserirsi con prepotenza nella storia della Roma. Tra critiche e duttilità. Arrivato a Roma nel 2019, i sentimenti dei tifosi nei suoi confronti sono stati da sempre contrastanti, con lodi e apprezzamenti nei momenti positivi affiancati però all’essere il primo nell’occhio del ciclone in carenza di risultati.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Cristante per la storia: caccia alla top 10 di presenze con la Roma

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