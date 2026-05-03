Alexander Zverev si distingue tra i tennisti con più finali disputate nei tornei Masters sulla terra battuta. Recentemente, ha avuto un ruolo di rilievo al Madrid Open, dove cerca di conquistare il suo primo titolo ATP Masters 1000 sulla superficie dal 2024. La sua presenza in queste finali lo colloca tra i giocatori più presenti in questa fase del torneo su questa superficie.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alexander Zverev è a un passo dal conquistare il suo primo titolo ATP Masters 1000 dal 2024, dopo aver raggiunto la finale del Madrid Open. Il tennista tedesco ha dimostrato la sua superiorità vincendo in due set contro il belga Blockx, con un punteggio di 6-2, 7-5. Questo incontro ha messo in luce una prestazione chirurgica da parte di Zverev, che ora si prepara a un’altra sfida contro Jannik Sinner, un avversario che ha creato non pochi problemi negli ultimi tornei. Il bilancio recente degli scontri diretti tra Zverev e Sinner è decisamente a favore dell’italiano, che ha eliminato il tedesco nelle ultime quattro edizioni degli eventi Masters.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zverev entra nei top giocatori per presenze in finali di Masters sulla terra battuta.

Notizie correlate

Sinner torna sulla terra battuta: nel mirino c'è il primo Masters 1000 dell'annoJannik Sinner si allena a Montecarlo per riabituarsi alla terra rossa e per ritrovare il ritmo: il filmato (credits Instagram @Alessia Castelli)...

Zverev entra nel club dei Fab Four: 9 Masters vintiLa vittoria di Alexander Zverev su Arthur Fils ad Indian Wells ha proiettato il tennista tedesco in una posizione storica, eguagliando un traguardo...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Flavio Cobolli analizza il ko con Zverev: Ha meritato il successo, ma il campo non mi ha aiutato…; ATP Madrid, Cobolli-Zverev: in palio semifinale e sogno Top 10 per l’azzurro; Cobolli, dove vedere in tv e streaming la sfida con Zverev: orario e precedenti (l'ultimo recentissimo); Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp.

Zverev entra nei top giocatori per presenze in finali di Masters sulla terra battuta.Alexander Zverev è a un passo dal conquistare il suo primo titolo ATP Masters 1000 dal 2024, dopo aver raggiunto la finale del Madrid Open. Il tennista tedesco ha dimostrato la sua superiorità vincend ... napolipiu.com

Cobolli perde con Zverev ma si avvicina alla top-10Il tedesco si prende la rivincita dopo il ko a Monaco di Baviera e batte l'azzurro: sfiderà Blockx, nell'altra semifinale Sinner-Fils ... corriere.it

Ci sono vittorie che non entrano nei tabellini. Non stanno nei numeri, nei ranking, nei titoli. Restano sospese nell’aria, pesanti come lacrime che non riesci a trattenere. Flavio Cobolli oggi ha battuto Alexander Zverev. Ma in realtà, oggi, Flavio ha giocato contro - facebook.com facebook

Appunti di viaggio Indian Wells e Miami un doppio trionfo. Prossimi giorni la terra a Montecarlo. Per Jannik un turno avanti nel tabellone del Principato. Nel potenziale cammino al 2° turno ci sarà Humbert, poi Cerundolo, quarti con Ruud, semi con Zverev, f x.com