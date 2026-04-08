Milano unità mobili per due mesi contro degrado e rapine | ecco dove saranno i nuovi presidi

Da milanotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza svoltasi mercoledì 8 aprile in prefettura, è stata annunciata l'installazione di unità mobili di polizia e carabinieri in alcuni quartieri periferici di Milano. Questi presidi resteranno attivi per due mesi e sono stati disposti con l’obiettivo di contrastare il degrado e le rapine nelle zone interessate. La decisione è stata presa nel corso dell’incontro presieduto dal prefetto.

Presidi mobili di polizia e carabinieri in alcuni quartieri della periferia di Milano sono stati stabiliti durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza di mercoledì 8 aprile, che si è tenuta in prefettura, ed è stata presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia.Unità mobili in tre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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