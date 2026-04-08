Milano unità mobili per due mesi contro degrado e rapine | ecco dove saranno i nuovi presidi

Durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza svoltasi mercoledì 8 aprile in prefettura, è stata annunciata l'installazione di unità mobili di polizia e carabinieri in alcuni quartieri periferici di Milano. Questi presidi resteranno attivi per due mesi e sono stati disposti con l’obiettivo di contrastare il degrado e le rapine nelle zone interessate. La decisione è stata presa nel corso dell’incontro presieduto dal prefetto.

Presidi mobili di polizia e carabinieri in alcuni quartieri della periferia di Milano sono stati stabiliti durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza di mercoledì 8 aprile, che si è tenuta in prefettura, ed è stata presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia.Unità mobili in tre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Lecce-Gallipoli, in arrivo due nuovi autovelox sulla Statale 101: ecco dove saranno installatiAltri due autovelox in arrivo sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli e controlli sempre più serrati sulla velocità per chi supera il limite dei 90 km/h:... La strada del centro di Milano dove verrà eliminato il pavè (e i bus saranno deviati per due mesi)Partono mercoledì 8 aprile i lavori per rimuovere i masselli in pietra nell'ultimo tratto non asfaltato della Cerchia dei Navigli. Argomenti più discussi: Vision, la prima capsule collection di Sunbrella sarà presentata al Salone del Mobile.Milano 2026; Robot per la ricarica possono sostituire le colonnine: esempi da Cina e Stati Uniti. Milano, unità mobili per due mesi contro degrado e rapine: ecco dove saranno i nuovi presidiPiano per la sicurezza: unità mobili attive per 60 giorni tra parchi e aree critiche, ecco i quartieri coinvolti ... milanotoday.it Presidi mobili forze ordine a Milano incentrati in CentraleDa oggi l'attività dei presidi mobili della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sul territorio di Milano, già avviati dal 10 marzo scorso su disposizione del Comitato provinciale per l'ordine ... ansa.it SIETE PRONTI Domani i nostri medagliati di Milano Cortina 2026 sono attesi al Quirinale per un momento speciale: la riconsegna del Tricolore al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte degli alfieri azzurri Federica Brignone, Arianna - facebook.com facebook And when I'm back in... Roma Milano Djo arriva live per la prima volta in Italia con due imperdibili date! You take the man out of the city, not the city out the man! 24 agosto 2026 | Roma, Auditorium Parco della Musica Cavea 25 agosto 2026 | Milano, P x.com