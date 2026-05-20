Nelle qualificazioni di Roland Garros 2026, Lucia Bronzetti ha battuto Lucrezia Stefanini nel derby che le permette di avanzare al turno decisivo. Trevisan e Pigato sono state eliminate, lasciando Bronzetti come unica rappresentante italiana ancora in corsa. La competizione prosegue con le ultime partite di qualificazione prima dell’ingresso nel tabellone principale del torneo. La situazione attuale vede quindi una sola tennista italiana in lizza per il quadro principale, mentre le altre sfide continuano a determinare gli ultimi qualificati.

Ci sarà soltanto Lucia Bronzetti a giocarsi le proprie chance nel turno decisivo delle qualificazioni al Roland Garros 2026. Nel tabellone cadetto femminile, la romagnola (n.173 del ranking WTA) era impegnata nel derby tricolore contro Lucrezia Stefanini (n.154 del mondo), imponendo fin da subito il proprio maggior peso di palla nel confronto con la connazionale. Bronzetti si è infatti imposta con autorità con il punteggio di 6-4 6-1, chiudendo la pratica in 1 ora e 10 minuti di gioco. L’azzurra affronterà ora l’ucraina Katarina Zavatska (n.268 WTA) nel match decisivo per l’accesso al main draw. Zavatska ha superato la lettone Darja Semenistaja (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, Lucia Bronzetti vince il derby contro Lucrezia Stefanini nelle qualificazioni. Eliminate Trevisan e Pigato

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Bronzetti vs Lepchenko ROLAND GARROS Wta 2026 qualificazione

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