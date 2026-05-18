roland garros 2026 pigato e trevisan cominciano con un successo nelle qualificazioni

Martina Trevisan e Lisa Pigato hanno ottenuto una vittoria nelle qualificazioni di Roland Garros 2026, entrando così nel prossimo turno. Entrambe le giocatrici italiane hanno iniziato con successo la loro corsa nel torneo, che permette loro di avanzare verso il tabellone principale dello slam francese. La prima giornata di qualificazioni si è conclusa con esiti positivi per le due tenniste, che continueranno a competere nei prossimi incontri.

Buona la prima per Martina Trevisan e Lisa Pigato nelle qualificazioni al Roland Garros. Un esordio sicuramente soddisfacente per le due azzurre, che accedono al prossimo turno e continuano a sognare la partecipazione nel tabellone principale dello Slam francese. Sicuramente tra le due chi ha avuto meno problemi è Pigato, testa di serie numero ventinove, che ha dominato contro la russa Aliona Falei, numero 234 della classifica mondiale. L’azzurra si è imposta con un perentorio 6-1 6-3 in appena un’ora e quattro minuti di gioco e nel prossimo turno affronterà la vincente del derby americano tra la conosciuta Sloane Stephens e la connazionale Carol Young Suh Lee. 🔗 Leggi su Oasport.it

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