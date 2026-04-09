I rioni si preparano alla sfida | torna a Rocca San Casciano la spettacolare Festa del Falò

I rioni della zona si preparano per la Festa del Falò, un evento che ogni anno richiama molti partecipanti. La manifestazione si svolge lungo le rive del fiume Montone, offrendo uno spettacolo che combina tradizione e festa popolare. La festa prevede rituali e accensioni di falò, attirando residenti e visitatori da diverse zone. L’evento si ripete annualmente, mantenendo viva una delle tradizioni più sentite di questa regione.

Il fiume Montone si appresta a diventare, ancora una volta, il palcoscenico di una delle tradizioni più viscerali e spettacolari della Romagna-Toscana. Sabato 11 e domenica 12 aprile torna la Festa del Falò, l’evento che vede i rioni Borgo e Mercato sfidarsi a colpi di fiamme giganti, fuochi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Verso il referendum, a Rocca San Casciano un incontro del comitato 'Sì riforma'Interverranno come relatori l’avvocato Jonathan Baratella del Comitato Sì Riforma, l’avvocato Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli... "Vibrazioni in natura", a Rocca San Casciano la residenza musicale con il trombettista Giuseppe ZancaDal 17 al 19 aprile, Rocca San Casciano ospita la prima edizione di “Vibrazioni in Natura”, una residenza di tre giorni pensata per immergersi nella... Argomenti più discussi: Falò, tecnici al lavoro per vigilare sui pagliai; Tornano la Sagra e il Palio dell'Uovo di Tredozio 2026; Sfida a colpi di fiamme a Rocca San Casciano (Forlì-Cesena) per la festa del falò; Sagra e Palio dell Uovo 2026 60a Edizione a Tredozio e dintorni. Rocca, sale la febbre da Falò con la ’Zerbàla’Si è svolta domenica in paese la festa che consiste nel taglio e innalzamento dell’albero attorno al quale sorgerà ciascun pagliaio ... ilrestodelcarlino.it Festa del Falò Rocca San Casciano (FC) 11–12 aprile Festa del Falò A Rocca San Casciano torna una delle feste più particolari della Romagna: la Festa del Falò, una tradizione che si ripete da secoli e che ancora oggi mette al centro il fuoco, la comun - facebook.com facebook