A Rocca San Casciano tornano le Colline Rocchigiane | sfida tra i calanchi per la Romagna Bike Cup

I pedali sono pronti a scaldarsi a Rocca San Casciano. Domenica 3 maggio, il borgo romagnolo diventerà la capitale del ciclismo fuoristrada ospitando la manifestazione "Colline Rocchigiane". L'evento, patrocinato dalla Uisp Comitato di Forlì-Cesena, rappresenta un appuntamento cruciale della.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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