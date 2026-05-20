Robotica | il Gramsci-Keynes trionfa con un labirinto intelligente

Gli studenti hanno sviluppato un labirinto intelligente che cambia forma grazie a microcontrollori, combinando elementi di robotica e biologia molecolare. Questo dispositivo funziona grazie a sensori e motori controllati da circuiti elettronici programmati, capaci di modificare la struttura del percorso in modo automatico. Il progetto nasce dall’iniziativa di studenti che hanno integrato competenze di robotica e biologia per creare un sistema adattivo. La realizzazione ha ottenuto risultati che dimostrano come i microcontrollori possano essere utilizzati per applicazioni innovative.

? Punti chiave Come funziona il labirinto che cambia forma grazie ai microcontrollori?. Chi sono gli studenti che hanno unito robotica e biologia molecolare?. Come hanno superato la selezione tra 120 squadre su tutto il territorio?. Quali impatti avrà questo successo sui programmi scolastici del futuro?.? In Breve 120 squadre di 84 istituti hanno gareggiato per le selezioni nazionali.. Dong, Huang e Lin hanno ottenuto il terzo posto con progetto sul DNA.. Le studentesse Cirocco e Nesi hanno coordinato le due delegazioni scolastiche.. Il successo evidenzia l'integrazione tra hardware e biologia nei licei scientifici.. Leonardo Aliperti, Sofia... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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