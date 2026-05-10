Grande successo allo StartupDay26 di Foggia | trionfa Neurodesk la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studenti
Durante l’evento “StartupDay26” a Foggia, la startup Neurodesk ha vinto il premio principale con la sua scrivania biomeccanica intelligente. La presentazione della soluzione è stata accolta con entusiasmo da parte della giuria e del pubblico, che hanno mostrato interesse per il progetto innovativo sviluppato dagli studenti. L’iniziativa ha attirato numerosi partecipanti, tra aziende, studenti e professionisti del settore tecnologico.
Grande successo allo “StartupDay26” di Foggia: trionfa NEURODESK, la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studenti A conquistare il primo posto è stata la startup NEURODESK, ideata dagli studenti S. De Stefano, S. Gualano, L. Zagni, Luigi Di Canio e L. Cicchese, grazie a un progetto innovativo e ad alto impatto tecnologico e sociale. NEURODESK rappresenta una vera rivoluzione nel settore dell’ergonomia e del benessere negli ambienti di studio e di lavoro: la prima scrivania biomeccanica intelligente che non si limita solo a muoversi, ma sa quando farlo. Attraverso sistemi intelligenti di monitoraggio e adattamento, il dispositivo è in grado di riconoscere posture scorrette, tempi di inattività e necessità ergonomiche dell’utente, intervenendo automaticamente per migliorare comfort, salute e produttività.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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