Grande successo allo StartupDay26 di Foggia | trionfa Neurodesk la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studenti

Durante l’evento “StartupDay26” a Foggia, la startup Neurodesk ha vinto il premio principale con la sua scrivania biomeccanica intelligente. La presentazione della soluzione è stata accolta con entusiasmo da parte della giuria e del pubblico, che hanno mostrato interesse per il progetto innovativo sviluppato dagli studenti. L’iniziativa ha attirato numerosi partecipanti, tra aziende, studenti e professionisti del settore tecnologico.

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