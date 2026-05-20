Robot umanoide in corsia il progetto per i pazienti fragili

Un progetto prevede l'introduzione di un robot umanoide nelle corsie degli ospedali, con l'obiettivo di assistere i pazienti fragili e supportare il personale medico. Il robot potrebbe essere impiegato per accompagnare i pazienti durante il percorso in reparto e condurre visite di follow-up a distanza, riducendo i contatti diretti e ottimizzando i tempi delle équipe sanitarie. La sperimentazione di questa tecnologia mira a migliorare l'assistenza e l'efficienza nelle strutture ospedaliere.

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Un robot umanoide potrebbe presto accompagnare i pazienti in corsia, svolgere visite di follow-up a distanza e aiutare il personale sanitario nelle attività quotidiane. L’integrazione della robotica umanoide nella pratica clinica è sempre più vicina grazie a progetti come Alter-Ego, la piattaforma robotica sviluppata dall’Istituto Italiano di Tecnologia e dall’Università di Pisa. Il robot umanoide Alter-Ego. L’iniziativa punta a verificare come i robot umanoidi possano essere integrati nei percorsi assistenziali dei pazienti con patologie neurodegenerative, in particolare la Sla, sia in ospedale che a domicilio. Alto circa 120 centimetri, Alter-Ego si muove su due ruote ed è in grado di operare in modalità autonoma, semi-autonoma oppure teleguidata da remoto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Robot umanoide in corsia, il progetto per i pazienti fragili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Robot umanoide batte il record nella mezza maratona di Pechino Sullo stesso argomento Ricerca, in corsia arriva Alter-Ego: l'umanoide che affianca i medici nell’assistenza ai pazienti con SLALa robotica umanoide compie un passo concreto verso l'integrazione nella pratica clinica quotidiana grazie ad Alter-Ego, la piattaforma robotica... AEON a Lipsia: il primo robot umanoide in azione nella fabbrica BMWLa produzione industriale sta per cambiare volto con l’arrivo di AEON, il primo robot umanoide operativo nello stabilimento BMW di Lipsia. Il futuro dell'assistenza medica parla toscano: l'umanoide dell'Università di Pisa in corsia per i malati di SLAL'alta ingegneria toscana segna un traguardo fondamentale nell'integrazione tra intelligenza artificiale e pratica clinica quotidiana. Frutto della sinergia tra l'Università di Pisa e l'Istituto Itali ... msn.com SLA, arriva in corsia il robot umanoide che aiuta medici e pazientiAll’IRCCS Maugeri Milano parte il test clinico di ALTER-EGO, robot umanoide pensato per assistere i pazienti con SLA tra ospedale e casa ... affaritaliani.it