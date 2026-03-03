AEON a Lipsia | il primo robot umanoide in azione nella fabbrica BMW

A Lipsia, nello stabilimento BMW, entra in funzione AEON, il primo robot umanoide impiegato in produzione industriale. Questa novità segna un passo importante per l’automazione nello stabilimento tedesco, dove AEON svolge compiti specifici nel processo produttivo. L’installazione del robot rappresenta una novità significativa nel settore automobilistico, aprendo nuove possibilità per la robotica in ambito industriale.

La produzione industriale sta per cambiare volto con l’arrivo di AEON, il primo robot umanoide operativo nello stabilimento BMW di Lipsia. Questa fase di test, avviata lo scorso dicembre, segna l’inizio di una collaborazione diretta tra macchine antropomorfe e operatori umani nella costruzione di veicoli e batterie. Entro l’estate 2026 si prevede il passaggio alla fase operativa completa, trasformando radicalmente il concetto di fabbrica intelligente. Il progetto non nasce dal nulla ma si basa su esperienze pregresse negli Stati Uniti, dove il robot Figure 02 ha già dimostrato la sua efficacia nello stabilimento di Spartanburg. I dati raccolti in dieci mesi di lavoro mostrano una precisione millimetrica e una capacità di apprendimento rapido che ha permesso di supportare la produzione di 30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tecnologia: a Città della Scienza compare “Aphel”, il primo robot umanoidedi Salvatore Vicedomini L’entrata in scena di Aphel, primo robot umanoide guida museale a Città della Scienza, ha ottenuto un successo strepitoso...

Honor presenta il primo robot umanoide di servizio al mwc 2026il settore della robotica sta vivendo un nuovo impulso, con la cina che rinforza la propria posizione tra i protagonisti globali e investe risorse...

Il ROBOT tuttofare è arrivato: si apre una NUOVA ERA

Altri aggiornamenti su AEON a Lipsia: il primo robot umanoide...

Temi più discussi: BMW adotta robot umanoide nella fabbrica di auto e batterie: fase test a Lipsia; A Lipsia nasce la fabbrica del futuro: Bmw Group introduce robot umanoidi e Physical AI; I robot umanoidi entrano in fabbrica: la rivoluzione di BMW in Europa; BMW Group: primo in Germania con robot umanoidi in produzione.

BMW Group: primo in Germania con robot umanoidi in produzioneA Lipsia BMW Group testa AEON: robot umanoide e Physical AI in produzione. La fabbrica dell’auto sta cambiando pelle: non è più solo automazione, ma un ... affaritaliani.it

Il robot?operaio di BMW è arrivato in Europa: ecco cosa fa Aeon, con e senza l'uomoI robot?operai di BMW sbarcano anche in Europa. Dopo l’esordio nello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, lo scorso anno, adesso gli automi entrano anche nella fabbrica di Lipsia. Se negli ... quattroruote.it

Abbiamo incontrato l'automa che la Casa bavarese sperimenta nella sua fabbrica di Lipsia. Ecco come è - facebook.com facebook

Nel luglio 2024 un pacco esplode negli uffici DHL all’aeroporto di Lipsia, solo un’ora di ritardo evita l’esplosione in volo. Nelle stesse ore altri ordigni a Birmingham e a Varsavia. È il salto della guerra ibrida russa: operazioni coordinate e agenti usa e getta. #P x.com