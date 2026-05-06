DP World Tour Catalunya Championship in diretta su Sky e NOW dal 7 al 10 maggio

Dal 7 al 10 maggio, il DP World Tour arriva in Spagna con il Catalunya Championship, disputato sul campo del Real Club de Golf El Prat di Barcellona. Otto italiani prenderanno parte alla competizione, tra cui i fratelli Molinari, Manassero, Migliozzi e De Leo. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW, offrendo agli appassionati di golf la possibilità di seguire le performance dei giocatori italiani e internazionali.

Il DP World Tour fa tappa in Spagna con l’Estrella Damm Catalunya Championship, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio sul percorso del Real Club de Golf El Prat di Barcellona. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Saranno otto i golfisti italiani presenti nella tappa catalana del circuito europeo. Tra i protagonisti attesi ci sono Francesco ed Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Gregorio De Leo.🔗 Leggi su Sportface.it

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