DAZN porta il mondo dei combattimenti tra robot ai fan di tutto il mondo con l’NHRL World Championship Pro Tour
DAZN ha annunciato la trasmissione dell’NHRL World Championship Pro Tour, un evento dedicato ai combattimenti tra robot. La piattaforma streaming renderà disponibili le gare a un pubblico globale, ampliando così la propria offerta nel settore degli sport digitali. La competizione coinvolge diversi team e robot, con incontri trasmessi in diretta e disponibili in seguito per la visione on demand. L’accordo permette ai fan di seguire da vicino le fasi del torneo, che si svolge con regole e strutture specifiche per questo tipo di competizioni.
DAZN porta l’NHRL World Championship Pro Tour ai fan di tutto il mondo, ampliando il suo portfolio di competizioni sportive innovative e in rapida crescita: l‘accordo pluriennale prevede che DAZN trasmetta la principale serie internazionale della National Havoc Robot League (NHRL) a partire da questo mese. L’NHRL World Championship Pro Tour vede squadre di robotica d’élite competere in eventi di combattimento tra robot ad alta intensità. La stagione 2026 su DAZN inizia con il primo round dell’NHRL World Championship Pro Tour il 16 maggio 2026, che vedrà protagonisti molti dei migliori robot da combattimento al mondo. Ulteriori round sono in programma per l’estate e l’autunno, con le finali del Tour previste per dicembre. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
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