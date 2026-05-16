DAZN porta il mondo dei combattimenti tra robot ai fan di tutto il mondo con l’NHRL World Championship Pro Tour

DAZN ha annunciato la trasmissione dell’NHRL World Championship Pro Tour, un evento dedicato ai combattimenti tra robot. La piattaforma streaming renderà disponibili le gare a un pubblico globale, ampliando così la propria offerta nel settore degli sport digitali. La competizione coinvolge diversi team e robot, con incontri trasmessi in diretta e disponibili in seguito per la visione on demand. L’accordo permette ai fan di seguire da vicino le fasi del torneo, che si svolge con regole e strutture specifiche per questo tipo di competizioni.

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