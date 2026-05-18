Roberto Vecchioni, 83 anni e prossimo al compleanno, è noto sia come cantante che come professore, con un legame forte con Milano. Recentemente ha condiviso riflessioni sulla vita, affermando che è importante rialzarsi sempre e affrontare le sfide, sottolineando che le rivincite sono continue. Ricorda inoltre la figura di un suo personaggio, Arrigo, che se n’è andato ma vive ancora dentro di lui, e continua a parlargli. La sua storia personale e artistica si intreccia profondamente con la città di Milano.

Milano – Cantante, professore. Milanese nell’anima. La vita e la storia di Roberto Vecchion i (83 anni il prossimo 23 giugno) sono profondamente intrecciate alla città. Una città che l’artista ha sempre amato, con tutte le sue contraddizioni. E dove ha cresciuto la sua famiglia, tra gioie e dolori. Anche il dolore più grande, tanto indicibile che non esiste nella nostra lingua un termine per indicarlo: la perdita di un figlio. “Il mio ragazzo che vedete al centro non c'è più perché ha avuto un momento drammatico della sua vita e se n'è andato”, ha raccontato Vecchioni, ospite di Domenica In su Rai1, commentando le immagini dei suoi figli, parlando del suo Arrigo, scomparso tragicamente nel 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roberto Vecchioni: “Bisogna alzarsi e tirarsi su sempre, la vita è fatta di rivincite continue. Il mio Arrigo se n’è andato, ma è vivo dentro me e mi parla”

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