Dopo le dimissioni di Dario Stella, il sindaco ha nominato Roberta Daniela Rinaldi come nuova assessora con delega a Sport, Cultura, Tempo libero e Attività produttive. La nomina è stata ufficializzata in una seduta di consiglio comunale, dove sono stati approvati i cambiamenti nelle deleghe di giunta. La neo assessora ha già iniziato a seguire le pratiche legate alle sue nuove competenze e si prepara a partecipare agli eventi e alle iniziative in programma nei prossimi mesi.

Nuovo assessore dopo le dimissioni di Dario Stella. Il sindaco Michele Messina ha nominato Roberta Daniela Rinaldi (foto) assessora con delega a Sport, Cultura, Tempo libero, Attività produttive. "Una scelta che rafforza il lavoro dell’amministrazione e che contribuirà a proseguire con impegno le attività a favore della nostra comunità", dice il sindaco. Il primo cittadino ha tenuto le deleghe a Polizia locale e Protezione civile. La neoassessora, con laurea in Giurisprudenza, già consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, lavora nell’azienda di famiglia, la Leri, attiva dal 1898 e specializzata nella costruzione di bici. In merito alla sua nomina, arrivano le dichiarazioni di Riccardo Sala, capogruppo del Pd: "Auguriamo buon lavoro a Roberta Rinaldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roberta Rinaldi nuova assessora a Cultura e Sport

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