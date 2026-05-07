Più sport e cultura in chiaro la nuova lista degli eventi di Agcom

Agcom ha aggiornato la lista degli eventi trasmessi in chiaro, includendo ora anche alcuni quelli che prima erano disponibili solo su piattaforme o servizi a pagamento. Questa modifica riguarda sia eventi sportivi che culturali, ampliando così l’offerta visibile gratuitamente. L’obiettivo dichiarato è garantire un accesso più ampio agli spettatori, anche per quelli che non dispongono di abbonamenti o servizi a pagamento. La decisione interessa diverse trasmissioni, alcune delle quali erano riservate fino a ora a determinati abbonati.

Agcom ha ampliato la lista degli eventi accessibili in chiaro. Un ritocco che arriva a mettere mano anche su quegli eventi che sono finiti nel portafoglio di operatori o piattaforme a pagamento. Secondo quanto stabilito dal Consiglio dell’Autorità, gli eventi nella lista dovranno essere trasmessi garantendo l’ accesso gratuito ad almeno l’80% della popolazione italiana. La vecchia lista, ferma dal 2012, si allarga e comprende Paralimpiadi, Supercoppa di Lega, tappe italiane del Tour de France e tanto tennis. Agcom amplia la lista degli eventi in chiaro. Il Consiglio dell’Autorità ha approvato il provvedimento che amplia le modalità di trasmissione degli eventi considerati di particolare rilevanza per la società.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Più sport e cultura in chiaro, la nuova lista degli eventi di Agcom Notizie correlate Agcom, nuova lista eventi in chiaro: Sanremo, Olimpiadi, calcio e grandi tornei inclusiDalle Olimpiadi a Sanremo, fino al grande tennis e al calcio internazionale: Agcom amplia la lista degli eventi trasmessi in chiaro per il pubblico... Dai tornei del Grande Slam a Sanremo, Agcom aggiorna eventi da trasmettere in chiaroTempo di lettura: 2 minutiIl provvedimento che disciplina le modalità di trasmissione degli eventi di particolare rilevanza per la società – spiega... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tv, Agcom allarga la lista degli eventi da trasmettere in chiaro; Agcom aggiorna gli eventi in chiaro: cosa cambia per tennis, Sanremo, piattaforme e diritti TV; Nuova delibera Agcom: dai tornei del Grande Slam a Sanremo, ecco gli eventi in chiaro; Diritti tv: tennis, le finali di Grande Slam e Masters 1000 saranno trasmesse in chiaro. Più sport e cultura in chiaro, la nuova lista degli eventi di AgcomIl Consiglio dell’Autorità ha approvato il provvedimento che amplia le modalità di trasmissione degli eventi considerati di particolare rilevanza per la società. Dal 29 aprile, gli eventi inseriti ... quifinanza.it Agcom amplia la lista degli eventi in chiaro: sport e cultura per tuttiL’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha recentemente aggiornato l’elenco degli eventi di particolare rilevanza sociale che dovranno essere trasmessi in chiaro. Questa revisione incl ... it.blastingnews.com L'AGCOM aggiorna la lista degli eventi da trasmettere in chiaro: cosa cambia per il tennis x.com L'AGCOM aggiorna la lista degli eventi da trasmettere in chiaro: cosa cambia per il tennis - facebook.com facebook