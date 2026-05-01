De Luca | piano per trasformare Salerno in una Montecarlo del Sud

Il governatore ha annunciato un piano volto a trasformare Salerno in una località con caratteristiche simili a Montecarlo, con l’obiettivo di sviluppare il settore turistico e sportivo. Il progetto include la realizzazione di nuovi poli sportivi nelle aree di Sant’Eustachio, Ogliara e Marina d’Arechi, con l’intenzione di attrarre visitatori e incrementare l’offerta ricettiva della città. L'iniziativa si inserisce in un programma più ampio di riqualificazione urbana.

? Cosa sapere Vincenzo De Luca presenta il piano per trasformare Salerno in una Montecarlo del Sud.. Il progetto prevede nuovi poli sportivi tra Sant’Eustachio, Ogliara e Marina d’Arechi.. Ieri sera, presso la Polisportiva Locubia situata nell’impianto sportivo 24 maggio 1999, Vincenzo De Luca ha delineato una visione ambiziosa per il futuro di Salerno, puntando a trasformare la città in una sorta di Montecarlo del Sud durante un incontro organizzato dal gruppo Prossima Salerno. L’appuntamento elettorale, che ha la partecipazione dei candidati al consiglio comunale Fabio Polverino, Carmen Tisci e Paola de Roberto, è stato aperto da Stefano D’Arco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Luca: piano per trasformare Salerno in una Montecarlo del Sud Notizie correlate Leggi anche: De Luca: “Salerno deve diventare la Montecarlo del Sud”. Stoccata agli avversari: "Dicono bugie" Leggi anche: Elezioni amministrative a Salerno, in sette contro De Luca: il piano per trascinarlo al ballottaggio