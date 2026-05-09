Menniti | Il Sud smetta di pensarsi periferia Può diventare la piattaforma del Mediterraneo’

Durante i tre giorni di incontri intitolati “Il lavoro tra memoria e futuro”, svoltisi dal 1 maggio, sono intervenuti rappresentanti di istituzioni, politica, economia, parti sociali e imprese. L’evento si è svolto durante la festa dei lavoratori e ha incluso interventi di figure di rilievo che hanno discusso delle prospettive e delle sfide per il mondo del lavoro nel contesto attuale.

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