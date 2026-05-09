Menniti | Il Sud smetta di pensarsi periferia Può diventare la piattaforma del Mediterraneo’
Durante i tre giorni di incontri intitolati “Il lavoro tra memoria e futuro”, svoltisi dal 1 maggio, sono intervenuti rappresentanti di istituzioni, politica, economia, parti sociali e imprese. L’evento si è svolto durante la festa dei lavoratori e ha incluso interventi di figure di rilievo che hanno discusso delle prospettive e delle sfide per il mondo del lavoro nel contesto attuale.
Una tre giorni, dal titolo “Il lavoro tra memoria e futuro” che si è celebrata proprio nei giorni della festa del lavoro, il 1 maggio, e che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni, della politica, dell’economia, delle parti sociali e delle imprese. Tanti ospiti si sono alternati sul palco della tradizionale manifestazione di San Leucio, organizzata da Giuseppe Menniti, Presidente della Fondazione Orizzonti, che ha fatto un bilancio della kermesse in una intervista a Il Secolo d’Italia. Presidente Menniti, come nasce l’idea di Casera quale sede del vostro summit dell’economia e del lavoro? Perché Caserta e San Leucio hanno il diritto storico e culturale di parlare di lavoro con autorevolezza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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