Auto si ribalta alla Riviera di Chiaia | morto il conducente

Un incidente grave si è verificato alla Riviera di Chiaia a Napoli, dove un'auto si è ribaltata. Il conducente, un uomo di 75 anni, è morto nell’incidente. Secondo un post su Instagram di un deputato, il malore avuto dall’uomo avrebbe causato il ribaltamento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non si è potuto fare altro.

Tremendo incidente alla Riviera di Chiaia, a Napoli: un'automobile si è ribaltata. Secondo quanto riportato sul profilo Instagram del deputato Francesco Borrelli (Avs), la colpa sarebbe di un malore occorso al conducente della vettura, a causa del quale ha perso il controllo. Sul posto polizia locale, polizia di Stato e personale del 118, impegnato nei soccorsi al soggetto che, però, sarebbe in gravi condizioni.