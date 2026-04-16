Piano energia | nucleare e ritorno del gas russo per bollette basse

Il vicepremier ha annunciato una strategia energetica che prevede il rilancio del nucleare e la gestione delle centrali a carbone. Inoltre, si parla di un possibile riavvicinamento alle forniture di gas provenienti dalla Russia. La proposta mira a mantenere basse le tariffe delle bollette e a rafforzare la sicurezza energetica nazionale. La discussione su queste scelte si inserisce in un quadro di aggiornamenti sulle politiche energetiche del governo.

Il vicepremier Salvini ha delineato una strategia energetica che punta sul rilancio del nucleare, sulla gestione delle centrali a carbone e su un possibile ritorno ai rapporti commerciali per il gas con la Russia. Durante un intervento nel programma Aria Pulita su 7Gold, il esponente della Lega ha spiegato come l'obiettivo sia garantire costi contenuti e sicurezza, evitando che l'incidenza dei conflitti ricada sulle tasche dei cittadini. La nuova traiettoria verso l'indipendenza energetica Il di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piano energia: nucleare e ritorno del gas russo per bollette basse He Called Silver Before It 10x'd. This Is What He Sees Next | Tavi Costa Notizie correlate Stretto di Hormuz e fiammata dei prezzi: l’Ue lancia il piano energia, il gas russo divide l’ItaliaRoma, 14 aprile 2026 – La chiusura dello Stretto di Hormuz riporta l’energia al centro della fragilità europea e mette l’Italia davanti alla sua... Energia: la sfida della Lega per abbattere i costi del gas russoDurante l’intervento della premier Meloni alla Camera, il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, ha sollevato un caso diplomatico ed economico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il nucleare in Italia coprirebbe solo l’11% dell’energia; L'Ue vara il piano sull'energia. Von der Leyen chiude sul Patto; Per tutti gli isotopi! La Ue indaga sul piano EdF da 6 reattori e 73 miliardi; La Francia dice addio ai combustibili fossili con un piano da 240 mln. Il futuro dell'energia nucleare - Focus.itReattori di terza e quarta generazione, Smr, Amr: quali sono le tecnologie su cui punta il mondo per tornare all’energia nucleare in sicurezza? focus.it Dopo Artemis II: la NASA punta a costruire una base lunare a propulsione nucleareDopo la conclusione della storica missione Artemis II, la NASA dà ufficialmente il via a una nuova corsa per stabilire una presenza umana permanente sulla Luna, tra ambizioni e sfide globali. nationalgeographic.it Accordo al Mimit per il futuro di Sofinter: Ansaldo Energia acquisisce il sito di Gioia del Colle con un piano da 50 milioni di euro. Il progetto punta su idrogeno verde e riciclo fotovoltaico, garantendo occupazione e innovazione senza delocalizzazioni. Urso: "co - facebook.com facebook Il governo sta studiando un piano di razionamento dell’energia per l’estate, ma spende risorse per incentivare l’uso del carburante. x.com