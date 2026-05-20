Nelle ultime settimane, sono state segnalate diverse risse tra i gruppi di giovani nelle aree di Isernia e Venafro. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli nei quartieri più interessati e di vietare il consumo di alcol tra i minorenni. Sono state installate nuove telecamere di sorveglianza per monitorare le zone pubbliche e facilitare l’identificazione di chi prende parte alle violenze. Questi interventi mirano a ridurre i comportamenti violenti e a garantire maggiore sicurezza pubblica.

? Punti chiave Chi sono i minori coinvolti nelle violenze tra Isernia e Venafro?. Come funzioneranno le nuove telecamere per identificare i responsabili?. Quali restrizioni specifiche verranno imposte sulla vendita di alcolici?. Come interverranno scuole e servizi sociali per recuperare i ragazzi?.? In Breve Sindaci Piero Castrataro e Alfredo Ricci coordinano misure con le Polizie Locali.. Obiettivo controllo videosorveglianza comunale collegata alle sale operative delle Forze dell'Ordine.. Ordinanze comunali limitano vendita alcolici in vetro e vendita ai minori.. Progetti educativi coinvolgeranno scuole e servizi sociali per i minori coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risse tra Isernia e Venafro: via ai controlli e stop all’alcol

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