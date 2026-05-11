Studenti provenienti da Isernia e Venafro sono arrivati a Roma per partecipare al Festival Civico, un evento che coinvolge progetti scolastici di livello nazionale. Durante la visita, alcuni rappresentanti del gruppo sono entrati nei corridoi della Presidenza, accompagnati da figure di riferimento. La partecipazione si è svolta nel quadro di iniziative che coinvolgono studenti e istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare i progetti realizzati nelle scuole molisane.

? Domande chiave Come hanno trasformato i progetti scolastici in un evento istituzionale nazionale?. Chi ha guidato la delegazione molisana tra i corridoi della Presidenza?. Perché il percorso formativo si sposterà ora verso la riserva MAB?. Quali articoli della Costituzione hanno approfondito concretamente gli studenti coinvolti?.? In Breve Partecipazione di Quintino Pallante, Sergio Sardelli, Giuseppe Montella e Luigi Peluso all'evento romano.. Focus pedagogico sugli articoli 2, 3, 4, 9 e 38 della Costituzione italiana.. Prossimo viaggio premio programmato presso la riserva naturale MAB Unesco di Montedimezzo.. Nuova tappa del festival prevista presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Isernia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti di Isernia e Venafro a Roma: il traguardo del Festival Civico

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