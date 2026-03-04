Rissa con mazze chiodate e tentato omicidio tra gruppi rivali | dieci condanne devono risarcirsi a vicenda

Due gruppi rivali sono stati coinvolti in una rissa che ha visto l’uso di mazze chiodate e ha portato a un tentato omicidio. In totale, dieci persone sono state condannate e devono risarcirsi a vicenda. La pena più severa inflitta è di cinque anni e dieci mesi di carcere, mentre la più lieve è di un anno e cinque mesi.

Dieci condanne. Pena più alta: cinque anni e dieci mesi di reclusione; pena più lieve: un anno e cinque mesi di carcere. Il 3 marzo 2026, è terminato così il processo di primo grado per alcuni degli imputati per le violenze in strada del 28 maggio 2025, accusati a vario titolo di tentato omicidio e rissa. Quel giorno, con mazze chiodate e coltelli, due gruppi di rivali sudamericani si erano affrontati all'incrocio tra corso Giulio Cesare e via Bra, a Torino, per un regolamento di conti. Alcuni residenti avevano ripreso gli attimi più concitati, con immagini che hanno scosso l'opinione pubblica e creato allarme e preoccupazione soprattutto nella periferia nord.