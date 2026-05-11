La nave ' focolaio' dell' hantavirus costretta ad attraccare in porto la nuova paura per i ratti che possono nuotare

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave coinvolta in un focolaio di hantavirus è stata costretta ad attraccare in porto alle Canarie. La MV Hondius, un’imbarcazione da crociera, ha raggiunto il porto industriale di Granadilla a Tenerife dopo giorni di attesa. A bordo si è sviluppato un cluster di infezioni da un virus trasmesso dai roditori, e si segnala che i ratti sono in grado di nuotare, creando preoccupazioni sulla diffusione.

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La nave “focolaio” dell’hantavirus è stata costretta ad attraccare in porto. Dopo giorni di tensione alle Canarie, la Mv Hondius, l’imbarcazione da crociera su cui si è sviluppato il cluster del raro virus trasmesso dai roditori, è entrata nel porto industriale di Granadilla, a Tenerife. La.🔗 Leggi su Today.it

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