La nave ' focolaio' dell' hantavirus costretta ad attraccare in porto la nuova paura per i ratti che possono nuotare
Una nave coinvolta in un focolaio di hantavirus è stata costretta ad attraccare in porto alle Canarie. La MV Hondius, un’imbarcazione da crociera, ha raggiunto il porto industriale di Granadilla a Tenerife dopo giorni di attesa. A bordo si è sviluppato un cluster di infezioni da un virus trasmesso dai roditori, e si segnala che i ratti sono in grado di nuotare, creando preoccupazioni sulla diffusione.
La nave “focolaio” dell’hantavirus è stata costretta ad attraccare in porto. Dopo giorni di tensione alle Canarie, la Mv Hondius, l’imbarcazione da crociera su cui si è sviluppato il cluster del raro virus trasmesso dai roditori, è entrata nel porto industriale di Granadilla, a Tenerife. La.🔗 Leggi su Today.it
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