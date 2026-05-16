Mare forza 4 fa scoppiare i finestrini e costringe a rientrare in porto la nave

Questo pomeriggio, durante una traversata tra Napoli e Capri, il mare forza 4 ha causato il danneggiamento di circa dieci finestrini sulla nave veloce “Vesuvio Jet”. Il maltempo ha provocato la rottura di alcuni vetri, rendendo necessario il rientro anticipato in porto per motivi di sicurezza. Non sono stati segnalati feriti, ma l’incidente ha costretto l’equipaggio a interrompere il viaggio e a fermarsi prima del previsto. La compagnia di navigazione ha avviato le verifiche del caso.

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