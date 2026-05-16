Mare forza 4 fa scoppiare i finestrini e costringe a rientrare in porto la nave
Questo pomeriggio, durante una traversata tra Napoli e Capri, il mare forza 4 ha causato il danneggiamento di circa dieci finestrini sulla nave veloce “Vesuvio Jet”. Il maltempo ha provocato la rottura di alcuni vetri, rendendo necessario il rientro anticipato in porto per motivi di sicurezza. Non sono stati segnalati feriti, ma l’incidente ha costretto l’equipaggio a interrompere il viaggio e a fermarsi prima del previsto. La compagnia di navigazione ha avviato le verifiche del caso.
Grandissima paura e danni ad una decina di finestrini della nave veloce “Vesuvio jet” in servizio questo pomeriggio sulla rotta da Napoli a Capri. Fortunatamente però nessuno dei 122 passeggeri imbarcati ha avuto bisogno di fare ricorso alle cure dei sanitari. A riportare la notizia l'agenzia di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Mare forza 4, scoppiano finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri(Adnkronos) – Quattro finestrini rotti, altri sei danneggiati, oggi pomeriggio, sul traghetto veloce Vesuvio jet da Napoli a Capri.
Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave in porto»Sal Da Vinci dedica la vittoria anche a Napoli: «Napoli ha sempre cantato, pure senza Sanremo, e la sua musica è riconosciuta in tutto il mondo.
Mare forza 4 e vento forte, a singhiozzo i collegamenti via mare per CapriCollegamenti marittimi a singhiozzo tra Capri e la terraferma, in particolare con Sorrento e Napoli. Colpa del mare che a partire dalla scorsa notte è andato sempre più ingrossandosi vietando il ... napoli.repubblica.it