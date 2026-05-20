Palermo l’assalto finale al Catanzaro | serve il miracolo al Barbera

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo si prepara una sfida decisiva tra il team di casa e il Catanzaro, con l'esito ancora tutto da definire. La partita si svolge allo stadio Barbera, dove i padroni di casa cercano un risultato positivo per mantenere vive le speranze di avanzamento. Le formazioni si affrontano con strategie diverse, e l'attenzione si concentra sulla capacità di Inzaghi di trovare soluzioni contro una difesa compatta. L'attenzione è anche rivolta a chi potrebbe essere l'elemento capace di sbloccare il punteggio.

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? Domande chiave Come può Inzaghi scardinare il muro difensivo schierato da Aquilani?. Chi sarà l'uomo chiave per sbloccare il punteggio al Barbera?. Quale mossa tattica può annullare il vantaggio del Catanzaro?. Come influirà la pressione del pubblico sulla gestione del risultato?.? In Breve Palermo deve recuperare il 3-0 subito patito in campo avversario nell'andata.. Inzaghi schiera Joronen, Augello, Palumbo, Johnsen, Peda, Ceccaroni, Segre, Ranocchia, Le Douaron, Pohjanpalo e Pierozzi.. Aquilani guida il Catanzaro con Pigliacelli, Antonini, Pittarello, Pontisso, Brighenti, Favasuli, Alesi, Cassandro, Iemmello, Petricione e Liberali.. Sfida di semifinale playoff programmata per mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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