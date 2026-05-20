Palermo l’assalto finale al Catanzaro | serve il miracolo al Barbera

A Palermo si prepara una sfida decisiva tra il team di casa e il Catanzaro, con l'esito ancora tutto da definire. La partita si svolge allo stadio Barbera, dove i padroni di casa cercano un risultato positivo per mantenere vive le speranze di avanzamento. Le formazioni si affrontano con strategie diverse, e l'attenzione si concentra sulla capacità di Inzaghi di trovare soluzioni contro una difesa compatta. L'attenzione è anche rivolta a chi potrebbe essere l'elemento capace di sbloccare il punteggio.

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? Domande chiave Come può Inzaghi scardinare il muro difensivo schierato da Aquilani?. Chi sarà l'uomo chiave per sbloccare il punteggio al Barbera?. Quale mossa tattica può annullare il vantaggio del Catanzaro?. Come influirà la pressione del pubblico sulla gestione del risultato?.? In Breve Palermo deve recuperare il 3-0 subito patito in campo avversario nell'andata.. Inzaghi schiera Joronen, Augello, Palumbo, Johnsen, Peda, Ceccaroni, Segre, Ranocchia, Le Douaron, Pohjanpalo e Pierozzi.. Aquilani guida il Catanzaro con Pigliacelli, Antonini, Pittarello, Pontisso, Brighenti, Favasuli, Alesi, Cassandro, Iemmello, Petricione e Liberali.. Sfida di semifinale playoff programmata per mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, l’assalto finale al Catanzaro: serve il miracolo al Barbera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Centrale Sport Sinner - playoff serie b - ravenna calcio - assessore Castorri Cristian Sullo stesso argomento Pronostico Catanzaro-Palermo: si decide tutto al BarberaCatanzaro-Palermo è la semifinale d’andata dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico Una vittoria a testa nella... Il Palermo chiude il campionato al Barbera con una vittoria in rimonta: battuto 3-2 il CatanzaroIl Palermo di Pippo Inzaghi chiude il proprio campionato casalingo con un successo di fronte a più di 28000 spettatori nella festa del 1° maggio:... Playoff, la finale sarà Catanzaro-Monza. Non basta il 2-0 al Palermo per la rimontaAbbiamo il nome delle due finaliste della finale playoff per accedere in Serie A. Sarà Catanzaro-Monza la sfida che regalerà un posto in massima serie. Il Palermo vince 2-0 sui calabresi che però dife ... msn.com La Reggina batte l’Athletic Palermo e va in finale. La Vibonese resta in DGli amaranto superano di misura i siciliani, in finale ci sarà la Nissa. I rossoblù stendono l’Acireale e si salvano ... corrieredellacalabria.it