Rissa per gelosia fuori dalla discoteca | denunciati dai carabinieri sette giovani e applicati Daspo Urbani

Quattro giovani sono stati denunciati dai carabinieri per una rissa scoppiata fuori da una discoteca, a causa di motivi legati alla gelosia. Durante l’intervento, sono stati applicati i provvedimenti di “Daspo Urbani” a sette persone, tra cui tre minorenni, che non potranno frequentare il locale o avvicinarsi all’area per un anno. L’episodio ha coinvolto un gruppo di ragazzi e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sedare la discussione.

Aggressione di gruppo in discoteca, scattano i provvedimenti: sette giovani, tra cui tre minorenni, non potranno più avvicinarsi al locale per un anno. È l’esito delle indagini condotte dai Carabinieri di Novafeltria. I militari hanno dato esecuzione al Divieto di accesso alle Aree urbane (Dacur).🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Presa a morsi e trascinata per i capelli fuori dalla discoteca dal compagno: salvata dai carabinieriAncora un episodio di violenza nei confronti delle donne: una 35enne è stata picchiata dal compagno a calci e pugni. Rissa notturna a Fiuggi: tre denunciati dai CarabinieriNella serata del 10 aprile 2026, i carabinieri di Fiuggi sono intervenuti, su richiesta di alcuni cittadini, in via della Pineta, dove era stata... Contenuti di approfondimento Rissa fuori ’Porta Siena’. Marocchino espulso. Daspo urbano per dueRissa fuori dal Centro commerciale Porta Siena giovedì pomeriggio, dopo l’intervento di carabinieri e polizia per calmare gli animi, i feriti portati al pronto soccorso, ecco il pugno di ferro di ... lanazione.it Rissa a bottigliate in piazza dei Signori tra la folla: dopo le denunce scattano i daspo per tre giovani (uno è minorenne)PADOVA - Dopo le denunce scattano anche daspo e fogli di via per la rissa a bottigliate di sabato sera in piazza dei Signori. Le misure emesse dalla questura hanno colpito tre giovani: ... ilgazzettino.it