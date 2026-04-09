Dai social alla strada scoppia una rissa per gelosia fra sei donne allo Sperone | intervengono i carabinieri
Nella zona dello Sperone si è verificata una rissa tra sei donne di età compresa tra 21 e 58 anni, coinvolgendo un confronto acceso per motivi di gelosia. L’episodio si è sviluppato nel corso della serata e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri del nucleo Radiomobile, che sono arrivati sul posto per calmare le persone coinvolte e garantire la sicurezza. Le sei donne sono state successivamente denunciate.
Dai social alla strada. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti d’urgenza nella zona dello Sperone per sedare una violenta rissa che ha coinvolto 6 donne, di età compresa tra i 21 e i 58 anni, che sono state denunciate.“L'accesa disputa - spiegano dal comando provinciale - scaturita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Corse di cavalli illegali e scommesse sui social, smantellata dai carabinieri una rete attiva fra Termini e TrabiaIl provvedimento è l’esito di una complessa attività di investigativa condotta dalla stazione termitana e dal Nucleo Operativo e Radiomobile.