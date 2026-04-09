Dai social alla strada scoppia una rissa per gelosia fra sei donne allo Sperone | intervengono i carabinieri

Nella zona dello Sperone si è verificata una rissa tra sei donne di età compresa tra 21 e 58 anni, coinvolgendo un confronto acceso per motivi di gelosia. L’episodio si è sviluppato nel corso della serata e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri del nucleo Radiomobile, che sono arrivati sul posto per calmare le persone coinvolte e garantire la sicurezza. Le sei donne sono state successivamente denunciate.