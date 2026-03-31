Un nuovo studio analizza come variano le preferenze finanziarie degli italiani, riflettendo le tendenze di risparmio e investimento nel paese. Il rapporto, realizzato in occasione dei 175 anni di un istituto finanziario, evidenzia come le abitudini di gestione delle risorse siano cambiate nel tempo, mantenendo comunque una forte propensione al risparmio tra la popolazione.

Gli italiani sono da sempre un popolo di risparmiatori. Una caratteristica che ha permesso lo sviluppo del nostro Paese e una capacità di resilienza anche nei momenti più difficili. Numerose e continue sono le trasformazioni sociali ed economiche a cui devono far fronte i risparmiatori italiani. Sfide cruciali di cui si è discusso oggi – 31 marzo – a Torino nel corso dell’evento promosso da Cassa Depositi e Prestiti insieme alla Fondazione Collegio Carlo Alberto, che ha visto la partecipazione di studenti e ricercatori universitari. Il confronto, ospitato nella sede del Collegio Carlo Alberto, è stato caratterizzato dalla presentazione del... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani: il libro “Famiglie e risparmio” realizzato per i 175 anni di Cassa Depositi e Prestiti

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